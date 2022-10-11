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Neden boşanıyoruz?

Sosyolog Hakan Gündüz, ülkemizde son zamanlarda artan boşanma vakaları hakkında Gündem Kıbrıs’a önemli açıklamalarda bulundu. 

11 Ekim 2022 Salı 18:55
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Neden boşanıyoruz?



ÖZEL HABER ESENGÜL AYKAÇ

Boşanma oranlarının yükselmesinin yeni bir konu olmadığından söz eden Hakan Gündüz, “Son 10 senenin verilerine baktığımızda benzer durumlar ile karşılaşıyoruz. Ekonomik ve sosyal koşulların bozulmasıyla birlikte boşanma sayılarında artış karşımıza çıkıyor" dedi. 

“EKONOMİK NEDENLERİN BOŞANMALARIN ÜZERİNDE ETKİSİ VAR”

Ekonomik krizin artmasının aileler üzerinde de etki gösterdiğini belirten Gündüz, “Boşanmaları etkileyen bir başka neden ise sosyal nedenlerdir. Ülkemizde geleceğe yönelik ciddi kaygılar var. Çocukların geleceği, çocukları yönetebilme, eğitebilme ve besleyebilme gibi endişeler geleceğe yönelik kaygılara neden oluyor. Bu koşullar da aile içi geçimsizliğe neden oluyor. Tüm bu nedenler boşanma oranlarını tetikliyor” ifadelerini kullandı. 

KÜLTÜREL BOŞLUKLAR….

"Boşanmalara etki eden bir başka neden ise ülkemizdeki kültürel boşluktur"diyen Gündüz,  “Aile oluşurken belli değerler üzerine oturmuyor. Toplum içerisinde vakti gelince evlenme, bir an önce daha rahat yaşayabilme arzusu, flört ile birlikteliğin meşrulaştırılması gibi nedenler erken evlenme ve hızlı boşanmalara etken olan bir başka nedenlerin başında geliyor” dedi. 

“EVLİLİĞİN BAŞINDA DOĞRU SEÇİMLER YAPAMIYORUZ”

Boşanan insanların boşandıktan sonra tekrar evlendiğini ve bu durumun gözden kaçtığını söyleyen Gündüz, “İkinci ve üçüncü evlilikler yapılıyor. Eğer sadece ekonomik koşular boşanmaya neden olsaydı ikinci ya da üçüncü eklilikler bu kadar yoğun yaşanmazdı. Demek ki evliliğin başında doğru seçimler yapamıyoruz. Çünkü toplumun değerleri çok görülmese de doğru zeminde değildir” ifadelerini kullandı.  

“İLERLEYEN YILLARDA BOŞANMA ORANLARIN ARTACAK”

Gündüz, İlerleyen yıllarda toplumsal koşulların daha kötüye gideceği bu yüzden ilerleyen yıllarda boşanma oranlarındaki artışın katlanarak devam edeceğine işaret etti. 

“DEVLET TOPLUMDA YAŞANAN SIKINTILARI GÖRMEZDEN GELİYOR”

Devletin toplumda yaşanan sıkıntıları görmezden geldiğini ifade eden Gündüz, “Devletin ekonomik olarak çok iyiye gidiyoruz gibi garip propaganda yöntemleri yüzünden toplum içerisinde herhangi bir tedbir almayacağını da ortaya koyuyor. Eğer ki devlet bu durumun farkında değilse daha büyük bir vehamet söz konusudur” dedi. 

“DEVLET ÇOCUĞUN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLUSUDUR”

Ekonomik çöküşün, sosyal politikasızlığın yanı sıra her türlü hukuksuzluğun artarak devam edeceğini de söyleyen Gündüz sözlerini şöyle tamamladı:
 “Aileler çocuklarını yetiştirirken daha çok sıkıntı yaşayacak. Çocuk doğduğu anda sosyal hukuk devleti bünyesinde olduğu için çocuk devletin sorumluluğundadır. Devlet çocuğun birinci derecede sorumlusudur. Karşımızda devlet var övünüyoruz ama çocukların da durumu ortada, boşanmış çocukların aileleri ortada, boşanmamış ailelerin durumu da çok farklı değildir. O yüzden bunun bile farkında olmayan bir yapıda evlilik kurumunun giderek daha sıkıntılı hal alacağını söylemek çok yanlış olmaz”

Anahtar Kelimeler:
Hakan GündüzBoşanmaKKTC
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