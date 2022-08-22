"Neden daha ucuza elektrik kullanmıyoruz? Veya neden kullanmayalım?"

İŞAD'ın açıklaması şu şekilde;

NEDEN DAHA UCUZA ELEKTRİK KULLANMIYORUZ? Veya NEDEN KULLANMAYALIM?

Bu soru ile başladı süreç;

Bildiğiniz üzere 33 yıllık bir geçmişe sahip olan İŞAD, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak her iş kolunu geliştirmek ile ilgilendiği gibi, halkımızın alım gücünü zayıflatan tüm unsurları ortadan kaldırmak için şikayetlenmek yerine çözüm önerileri üretmekle yükümlü olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.

Uzun zamandır ülkemizin kanayan yarası olan elektrik talebinin karşılanamaması, ülkenin karanlığa mahkum edilmesi, yollarımızın karanlık olmasından kaynaklı can kayıplı trafik kazalarının meydana gelmesi, hastalarımızın zor durumda kalması, üretimin ve turizmin en büyük girdi kalemi olan elektrik teşviklerinin verilememesi, bir çok esnafın en büyük gider kalemi olan elektrik ve aşırı pahalılık yüzünden işletmelerini kapatması ve bunun gibi bir çok konu sebebiyle elektrik en önemli gündem maddelerimizden olmuştur.

İŞAD olarak tüm bu konuların çözümü için araştırmalar yaptık çözümler aradık.

Elektrik alt yapı eksikliğini gidermek amaçlı, Geçtiğimiz senelerde Aselsan ile İŞAD olarak ortak çalışma grupları kurarak, Ekonomi bakanlığı ve KIBTEK arasında adeta mekik dokuyarak çözüm için uğraş verdik.

Siyasi yapının istikrarsızlığı sürekli değişen bakan ve yönetici kadrolar, hantal kamu yapısı, art ve rant niyetli sendika yöneticileriyle iş tutan iş dünyası bazı kişileri yüzünden birçok konu gibi bu konuda hala bir çözüme kavuşturulamamıştır.

Peki bu duruma boyun mu eğeceğiz? Elektriği pahalıya kullanmaya devam mı edeceğiz?

Biz Yılmadık. Araştırdık.

Kurduğumuz çalışma gruplarından aldığımız veriler sonucu;

Dört ana elektrik tedarik yöntemini kullanıyoruz.

Teknecik santralinden (40 USD/CENT ve üzeri)

Aksa enerjiden (20 USD / CENT)

Güney Kıbrıs Rum Kesiminden (45 EURO/CENT)

GES tarlalarından

Tüm bu yöntemlerle tedarik sağlanmasına rağmen alt yapı yetersizliğinden kaynaklı alternatif enerji modellerine yönelemediğimizi öğrendik.

Uzun vadede bu alt yapı sorunu çözülürse veya Enterkonnekte hat bağlanırsa alternatif enerji kaynakları kullanımı arttırılabilir ve elektrik maliyeti düşürülebilir.

Kısa vadede ise Fuel oil yakıt yerine, LPG yakıt kullanılmasının daha ucuz ve çevreci olduğunu gördük.

Araştırmayı derinleştirdiğimizde ise bu LPG yakıtı ile çalışan yüzen santrallerin olduğunu, ülkemize elektrik tedarik etmesi açısından hiçbir engeli bulunmadığını ve en önemlisi şu an Tedarik ettiğimiz fiyatların yarısı hatta bazısının üçte birine (13 USD/cent) tedarik edebileceğimizi öğrendik.

Bu konu ile ilgili Bu işin uzmanları ile görüştük. Teyitlerini aldık.

Hatta sadece tedarik ile kalınmayacağını alt yapı sorunumuz için çözümler üretebileceğimizin de onaylarını aldık.

ŞİMDİ SORUYORUZ !!!

NEDEN BU KADAR UCUZA ELEKTRİK TEDARİĞİ YAPABİLECEKKEN YAPMIYORUZ?

NEDEN? NEDEN? NEDEN ?

KKTC HALKI UCUZ ELEKTRİK KULLANMAYI HAK ETMİYORMU?

BU HAKLARI KİM GASP EDİYOR?

Not: Sevgili basın mensupları biz bu konuyu gündeme getirdik, artık bu konunun gündem de kalması sizin KKTC halkı ile olan birlikteliğiniz kadar olacaktır. Her gün ana sayfa ve manşetlerinizde görmek istiyoruz.

Saygılarımızla.