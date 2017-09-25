"Nefes dahi alamıyoruz"

Hakan Yıldırım

Kuzey Kıbrıs’ın kanayan çevre yaralarından olan taşocakları, Girne’ye bağlı Şirinevler ve Akçiçek köyü sakinlerini de canından bezdirmiş durumda. Şirinevler ve Akçiçek köyünde kalan vatandaşlar, taşocaklarından yayılan tozdan adeta nefes alamaz duruma geldiklerini söylüyor. Diyalog muhabirine konuşan Şirinevler köyü Muhtarı Ertan Beşiktaş, iki köyde toplam 600’e yakın kişinin yaşadığını, patlatılan dağ ve taşınan kumların hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Dağdan gelen toz zerreciklerinin evlerin üzerine çöktüğünü kaydeden Ertan Beşiktaş, “Nefes almakta zorluk çekiyoruz” dedi. Taşocaklarında yapılan işlerden dolayı köy içerisindeki yolların da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Beşiktaş, patikaya dönüşen yollardan geçen kamyonların da toz bulutuna sebep olduğunu kaydetti.

“Kapı pencere açamıyoruz”

Köylülerin kapı pencere açamadığını, bahçelerinde oturamadığını söyleyen Muhtar Beşiktaş, yetkililere sorunu çözme çağrısı yaptı. Taşocaklarının insan sağlığına olan büyük zararlarının yanı sıra patlamalarda bazı evlerin de yıkıldığına vurgu yapan Beşiktaş, yüzlerce zeytin ağacının zarar gördüğünün altını çizdi. Köyde yaşlı ve çocuk sakinlerin toz zerreciklerinden çok etkilendiğini belirten Ertan Beşiktaş, “Umarım yetkililer bu sese kulak verir ve yaşanan bu çaresizliğe çözüm bulur” sözlerini kullandı.