Nefes için yardım konseri düzenlenecek

Kıbrıslı sanatçılar, 3 Eylül’de “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli yardım gecesinde sahneye çıkacak.

Tedavi gören Nefes isimli çocuk için Girne Amfi Tiyatro’da 3 Eylül Salı günü saat 21:00’da gerçekleşecek Kıbrıslı sanatçıların yer alacağı “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli yardım gecesiyle ilgili Girne Sanat Galerisinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, Kıbrıslı sanatçılar adına Süleyman Akosman ve belediye çalışanları katıldı. Konser biletlerinin 30 TL olduğu yardım gecesinde biletler, Deniz Plazalar, Girne Belediyesi ve konser günü Girne Amfi Tiyatro girişinden temin edilebilir.

Güngördü: Bilet alarak katkıda bulunun

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Nefes’in tedavi masraflarına katkı koymak için belediye meclisinin harekete geçtiğini ve yardım konseri düzenleme karar aldığını söyledi. Nidai Güngördü, bu anlamlı gece için Kıbrıslı sanatçıların bir araya gelmesini düşündüklerini ifade ederek, Süleyman Akosman ile görüştüklerini ve olumlu cevap aldıklarını dile getirdi. Güngördü, yardım konseri için Todds of Friends projesi kapsamında sahneye çıkacak sanatçılara teşekkür ederek, herkesi konsere beklediklerini, gelemeceyek olan kişilerin ise bilet alarak yardımda bulunmasını istedi.

Akosman: Yardım ve kültürel mirasa katkı yapılacak

Süleyman Akosman ise konuşmasında, yardım amacıyla yapılacak konserde geceye katılacak yerli sanatçıların kendi beste ve aranjelerinin icraa edileceğini belirtti. Süleyman Akosman, konserde yapılacak ses ve görüntü kaydıyla aynı zamanda kültürek mirasa da katkıda bulunulacağını ve bir DVD hazırlanacağını söyledi. Akosman, Girne Belediyesi’nin kültür ve sanat konularında önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, Nefes’e yardım konseri düzenlenmesini sağlayan başkan Güngördü, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Todds and Friends projesinde kimler var?

Süleyman Akosman (Gitar, vokal ve yapımcı), Okan Ersan (Gitar), Nihat Ağdaç (Violin), Gürhan Nuray (Çello), Cahit Kutrafalı (Bas Gitar ve müzik direktör), Hüseyin Kırmızı (Klavye), Miray Çakır (Violin), Ezgi Akgürgen (Vokal), Eril Cambaz(Vokal), Yağmur Özerem (Vokal), Fikri Karayel(Vokal), Sinem Sadrazam (Viola), İnanç Erşen (Gitar), Emre Yazgın (Gitar ve Klavye) ve Fuat Kutrafalı (Davul).