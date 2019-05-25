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Nefes yardım bekliyor

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:45
Nefes yardım bekliyor
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Salı günü tedavi için yurt dışına gitmeye hazırlanan Nefes Davşan için banka yardım hesabına para yatırılarak veya 5668’e SMS atılarak yardım edilebiliyor

Doğuştan bir çeşit kan hastalığı bulunan 4 buçuk yaşındaki Nefes Davşan, tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yardım bekliyor.

Anne Hatice Birinci, kızının tedavi masraflarını karşılayamadığı için kaymakamlıktan onay alarak yardım kampanyası başlattığını duyurmuştu.

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Anne Hatice Birinci, dağıtılan broşürlerde yardım hesaplarına ait banka IBAN numarasının yanlış olduğunu belirterek doğru IBAN numarasının “TR27 0006 4000 0016 8180 7017 61″ olduğunu ifade etti.

Minik Nefes’in sağlığıyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını da kaydeden Hatice Birinci, tedavi için Salı günü yurt dışına gideceklerini belirtti.

Hatice Birinci, fitre bağışı da kabul ettiklerini belirterek duyarlı vatandaşlara acil yardım çağrısında bulundu.

Küçük Nefes’in tedavi masraflarına yarımcı olmak isteyen vatandaşlar Anne Hatice Birinci adına veya “İş Bankası Hesap No: 6818 – 0701761” ve “iban no: TR27 0006 4000 0016 8180 7017 61” e para yatırabilir.

Ayrıca her iki cep telefonu operatöründen 5668’e NEFES yazılarak atılacak SMS’lerle 10 TL bağış yapılabiliyor.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Nefes DavşanYardımTedaviHaberGündemKıbrıs
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Ahmet 2019-05-25 12:20:50

SMS hatası veriyor şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz lütfen daha sonra tekrar deneyiniz hatası veriyor lütfen iletebilerseniz bu hatı düzeltirlerse

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Orhan 2019-05-25 12:27:47

Aynı.hatayi bende de verdi ilgilenin lutfen yardim bu

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