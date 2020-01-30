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Nefes’e Nefes Olalım!

4 buçuk yaşındaki Nefes Davşan, tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yardım bekliyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 16:24
Nefes’e Nefes Olalım!

Doğuştan bir çeşit kan hastalığı bulunan 4 buçuk yaşındaki Nefes Davşan, tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yardım bekliyor.

Küçük Nefes’in ailesi, kızlarının tedavi masraflarını karşılayamadığı için kaymakamlıktan onay alarak yardım kampanyası başlattı.

Aile tarafından hazırlanılan broşür ile IBAN numarası da yardım sever vatandaşlara ulaştırılıyor. 

Minik Nefes’in sağlığına kavuşması için sürdürülen çabanın desteklenmesini isteyen aile yardım beklediklerini belirtti.

Küçük Nefes’in tedavi masraflarına yardımcı olmak isteyen vatandaşların “İş Bankası Hesap No: 6818 – 0701761” ve “iban no: TR27 0006 4000 0016 8180 7017 61” e para yatırabileceği kaydedildi.

Ayrıca her iki cep telefonu operatöründen 5668’e NEFES yazılarak atılacak SMS’lerle 10 TL bağış yapılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
NefesNEFESEOlalımYardımGündemKıbrıs
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