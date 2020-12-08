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“Nefeslerimizi enselerinde hissedecekler”

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, 3’lü koalisyon hükümetinin kurulmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

08 Aralık 2020 Salı 20:04
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“Nefeslerimizi enselerinde hissedecekler”

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, 3’lü koalisyon hükümetinin kurulmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Senin’in açıklaması şu şekilde:

“Ubp-Dp-Ydp koalisyonu kuruldu. Böyle bir oluşuma hayırlı olsun diyemeyeceğim. Anti demokratik bir yapıda kurulan, hükümet olmak için her yol mübahtır diyenlerin, iradeyi ayaklar altına alan bu yapıya karşı Halkın Partisi olarak söyleyeceğim tek şey #Takipteyiz sözü olacak.

Atacakları her adımda, alınacak her kararda nefeslerimizi enselerinde hissedeceklerinden şüpheniz olmasın.”

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