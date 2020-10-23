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“NEFRET DİLİ SEÇMEN TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR”

Gündem Kıbrıs’ın canlı yayın konuğu olan Siyasal İletişim Uzmanı Özdemir Tokel geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimi ve olası bir Erken Genel Seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

23 Ekim 2020 Cuma 10:19
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“NEFRET DİLİ SEÇMEN TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR”

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

“ORTALIK TOZ DUMANKEN SİN DE GULLE GEÇSİN POLİTİKALARI İŞE YARAMAZ”

Geçirdiğimiz seçim sürecinde 11 adayla yola çıkıldığı hatırlatan Tokel, bazı adayların beklenenin çok altında oy alması hakkında “Seçimleri, cüret eden, cesur davranan ve fikri için savaşmayı göze alanlar kazanır” yorumunda bulunarak şöyle devam etti: “Ortalık toz dumanken sin de gulle geçsin politikaları işe yaramaz. Seçim kazandırmaz. En nihayetinde seçmen eline mühürü aldığında ikilem yaşar beşlem yaşamaz. İki fikir, iki kişi veya iki olgu arasında beyin insanı bir seçim yapmaya zorlar. Seçimleri kazanmanın en temel koşulu öncelikle o iki seçenekten biri olmayı başarmaktır.”

“NEFRET DİLİ SEÇMEN TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR”

Türkiye ve KKTC arasında son dönemde bozulan ilişkilerin seçmenin odak noktalarından biri olduğunu hatırlatan Tokel, seçmenin Türkiye ile iyi ilişkiler istediğini söyleyerek, “Seçmen 2000’li yıllarda Rum’a karşı kullanılan sağ dili reddetmişti, 2020’de de Türkiye - KKTC ilişkilerine yönelik nefret dili seçmen tarafından reddedilmiştir” şeklinde konuştu. 

“MARAŞ ÇÖZÜMÜN KATALİZÖRÜ OLABİLİR”

Maraş Açılımı hakkında da konuşan Tokel, açılım sürecinin başladığını ve bundan sonra da kademeli olarak devam edeceğini söyleyerek, “Maraş açılımı konusunda söylemler ve eylemler örtüşürse, Maraş bu ülkenin Barış Kenti olur. Maraş açılımı doğru yürütülürse çözümün engeli değil çözümün katalizörü olur” şeklinde konuştu. 

“ÖNEMLİ OLAN BU SIKINTILI GÜNLERİ İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ATLATMAK”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Başbakanlık koltuğunun boş kalmasıyla birlikte, çeşitli hükümet ve erken seçim senaryolarının konuşulduğu KKTC’de erken seçimin olasılığının her zaman olduğunu belirten Tokel, “Erken seçim olasılığı elbette vardır. Ama doğrusu yeni bir hükümetle bu sıkıntılı günleri istikrarlı şekilde atlatmaktır” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.10.2020 10:25
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