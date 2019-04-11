“Nefret söyleminden kaçınılmalı”

Medya Etik Kurulu, temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik, homofobi yatan “nefret söylemi”nin yarattığı olumsuzlukların, temel insan haklarının çiğnenmesine kadar uzanabileceğine işaret ederek kendisinden farklı olana, “ötekine” karşı olan tahammülsüzlüğün giderek arttığı toplumlarda yaşam haklarına müdahale edilecek noktaya ulaşılabilineceğini belirtti.

Gazetecilik meslek ilkeleri arasında ırka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapılmaması ilkesinin de bulunduğuna dikkat çeken MEK, gazetecilerin bu kurala uymalarının meslek saygınlığının ve sorumluluğunun gereği olduğunu vurguladı.

Medya Etik Kurulu Nisan ayında gerçekleştirdiği olağan toplantısında iletilen şikayetleri değerlendirerek kararlar aldı.

Yeni Bakış Gazetesi’nde yayımlanan “Suçlu Göçü Ülkeyi Bitiriyor” başlıklı haber konusunda birkaç kaynaktan yapılan şikayetleri değerlendiren MEK, söz konusu haberde, önyargılı davranıldığı, ayırımcı ifadeler kullanıldığı, yabancı düşmanlığı yapıldığı yönündeki şikayetleri haklı buldu ve Yeni Bakış Gazetesi’nin uyarılması kararını aldı.

Her türlü görüşün yansıtılmasının basın özgürlüğünün bir gereği olduğuna dikkat çeken MEK, ancak söylem biçimlerinin ve vurgulamaların özensiz kullanımının başkalarının özgürlüklerine müdahale olabileceğine dikkat çekti. (BRT/MAIL)