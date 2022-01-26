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Nejat Konuk Ortaokulu’nda sorunlar çözüm bekliyor

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:32
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Nejat Konuk Ortaokulu’nda sorunlar çözüm bekliyor
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Girne Karakum bölgesinde yaklaşık 320 öğrencinin eğitim aldığı geçtiğimiz Eylül ayında törenle açılarak hizmete giren Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda alt yapı ve çevre düzenlemesi konularında sıkıntı yaşanıyor.

Okul avlusunda yağmurdan dolayı su birikirken, durak olmamasından dolayı öğrenciler açıkta otobüs bekliyor.

KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre binanın elektrik kablolarının içinden su sızıyor ayrıca elektrikte sorun yaşanıyor.

Nejat Konuk Ortaokulu daha önce de yapım aşamasında bazı bölümlerinin çökmesiyle gündeme gelmişti.

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin İlk Başbakanı olan Osman Nejat Konuk’un adını taşıyan ortaokulun eğitim hayatına kazandırılmasıyla, Girne Anafartalar Lisesi’nde, lise ve ortaokul eğitimi birbirinden ayrılarak, orta eğitim yeni açılan okula kaydırılmış oldu.

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