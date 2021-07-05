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Nemrut Rakı’dan 8 yıllık özel seri

1975 yılında kurulan ve 100’ün üzerinde alkollü ve alkolsüz içki üreten ülkemizin uluslararası kalitede rakı üreticisi olan Sema İçkileri, dünyada bir ilki başararak 8 yıllık rakı üretimi gerçekleştirdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:16
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Nemrut Rakı’dan 8 yıllık özel seri

1975 yılında kurulan ve 100’ün üzerinde alkollü ve alkolsüz içki üreten ülkemizin uluslararası kalitede rakı üreticisi olan Sema İçkileri, dünyada bir ilki başararak 8 yıllık rakı üretimi gerçekleştirdi.

Sema içkilerinin ünlü markası Nemrut Rakı, 8 yıl üç farklı metotla dinlendirildikten sonra harmanlanıp şişelenen özel seri rakıyı sınırlı sayıda piyasaya sürdü.

Meşe fıçılarda, toprak küplerde ve çelik kazanlarda 8 yıl dinlendirilmiş rakıların harmanlanmasıyla dolumu yapılan Nemrut 8 yıllık özel seri rakı, dünyada bir ilk özelliği taşıyor.

SÜREN: DÜNYADA BİR İLK

Selim ve Oğlu Ltd Direktörü Atilla Süren, sınırlı sayıda ürettikleri Nemrut 8 yıllık özel seri rakılarını bu yıl bin 500 adet şişelendiğini ve her gelecek yıl piyasaya sürülecek özel seri ürün sayısının artacağını kaydetti.

8 yıl dinlendirilmiş rakının dünyada ilk defa rakı severlerle buluştuğuna dikkat çeken Atilla Süren, meşe fıçılarda bekletilen rakıdan dolayı özel serinin renginin altın rengini anımsattığı ve üç depolama metodunun harmanlanmasıyla ortaya içimi çok hoş bir rakı çıktığını kaydetti.

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:27
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