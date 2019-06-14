“Nenemin Deyişiynan" kitabı paylaşım kutularına bırakıldı

Baraka aktivisti Şifa Alçıcıoğlu’nun yazdığı ve Argasdi kitaplığından çıkan “Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar)”, Lefkoşa’nın çeşitli yerlerindeki kitap paylaşım kutularına bırakıldı.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, dileyen okurun ücretsiz olarak ulaşması hedefiyle paylaşılan kitap, her yaştan okuyucuya hitap ediyor.

Baraka Kültür Merkezi’nin Kültür Dairesi’nin katkılarıyla bastığı kitabın içeriğinde çocuk oyunlarından ovalarda yetişen yabani bitkilere, özgür Kıbrıs eşeklerinin tarihinden goncoloz hikayelerine, değişen ölçü birimlerinden kaybolan mesleklere kadar çok çeşitli temalarda araştırma yazıları yer alıyor. Ayrıca kitapta Mehmet Altuner ve Mustafa Korkut’un arşivinden eski Kıbrıs fotoğrafları da bulunuyor.

Kitabın bırakıldığı paylaşım kutuların yerleri “Arabahmet Kültür Evi karşısı, Barış Manço Parkı, Dr. Fazıl Küçük Parkı, Kermiya Parkı ve Lefkoşa Belediyesi vezne önü” olarak açıklandı.