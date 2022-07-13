Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Neresinden bakarsanız bakın, tam bir rezalet! 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkede yaşananlara sitem etti. 

13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:37
0 Okunma
Neresinden bakarsanız bakın, tam bir rezalet! 
banner48

'Bayram tatili biterken, yine başladık' diyen Erhürman,  'bırakıp gitmek için daha ne olmasını bekliyorsunuz?' diyerek şunları kaydetti:

"Bayram tatili biterken yine başladık...
Önce yanlış alarm! 2'şer saatlik elektrik kesintisi uyarısı yapan KIB-TEK, kısa bir süre sonra kendi kendini yalanladı!
Ardından bu sabah, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan Yerbilim Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası'ndan  bugün Teknecik'e gelecek geminin çevre felaketine yol açma riski taşıdığına dair açıklama geldi.
Ve nihayet, bayramdan beri fısıltı gazetesi aracılığıyla yayılan bir "haber"in (Sn. Üstel'in Sn. Atun'u görevden alabilmek için Ankara'dan icazet beklediği haberinin) yalanlanmayarak, yazılı basında yer almaya başladığını gördük... 
Neresinden bakarsanız bakın, tam bir rezalet! Bırakıp gitmek için daha ne olmasını bekliyorsunuz?!"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakıt yüklü gemi geldi; Başbakan bölgeye gidiyor
Yakıt yüklü gemi geldi; Başbakan bölgeye gidiyor
Tatar, anma töreninde konuştu!
Tatar, anma töreninde konuştu!
KIB-TEK'ten önemli duyuru!
KIB-TEK'ten önemli duyuru!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim