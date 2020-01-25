Nergisli İnönü Kavşağı'nda kaza!

Kazada 47 yaşındaki Sezgin Şimsek ağır yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, dün saat 00.40 sıralarında Nergisli-İnönü kavşağı civarında, Vadili'de sakin Sezgin Şimşek, alkolün etkisi altında GV 815 plakalı çift kabin kamyonet ile Nergisli’den İnönü yönüne doğru gittiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkıp toprak sete çarpan araç yolun içerisinde yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Sezgin Şimşek, Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında Yakın Doğu hastanesinde tedavi altına alındı. Sol leğen kemiği üst kısmında kırıklar olduğu öğrenilen Şimşek'in ameliyata alınması bekleniyor.