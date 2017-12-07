Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106004
ALTIN
155.877
DOLAR
3.8631
STERLİN
5.1781
EURO
4.5507
"Her ilacı buzdolabında saklamayın"
Son Dakika
Her ilacı buzdolabında saklamayın!
Soğuk hava migreni tetikliyor
Migreni olanlar dikkat!
Prostat kanseri tedavisinde "İmmünoterapi" dönemi
Prostat tedavisinde yeni dönem
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...
WhatsApp için radikal adım
WhatsApp için radikal adım

Neriman Örek anısına düzenlenen özel oda hizmete girdi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde bir özel oda merhum Osman Örek’in eşi merhum Neriman Örek anısına yeniden düzenlendi.

07 Aralık 2017 Perşembe 14:10
Neriman Örek anısına düzenlenen özel oda hizmete girdi
banner10

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde bir özel oda merhum Osman Örek’in eşi merhum Neriman Örek anısına yeniden düzenlendi.

Bugün Genel Cerrahi Bölümü’nde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana’nın katılımı ile gerçekleştirilen törende merhum Nermin Örek’in kızı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Yeşim Örek Gümüşdağ ile oğlu Rocks Otel Şirketler Grubu Direktörü Hasan Örek tarafından yeniden düzenlenen bir özel odaya merhum Neriman Örek’in adı verildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Bülent Dizdarlı ile Başhekim Yardımcısı Adil Özyılkan’ın da katıldığı törende, Yeşim Örek Gümüşdağ, kendilerine bu fırsatı verdiklerinden dolayı hastane yönetimine ve törene katılan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana’ya teşekkür etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlkokullu çocuklar eğlenerek öğrenecek
İlkokullu çocuklar eğlenerek öğrenecek
Kıbrıs Erdoğan'ın ajandasında!
Kıbrıs Erdoğan'ın ajandasında!
Yıkım bugün bakanlık kontrolünde başladı
Yıkım bugün bakanlık kontrolünde başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim