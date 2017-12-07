Neriman Örek anısına düzenlenen özel oda hizmete girdi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde bir özel oda merhum Osman Örek’in eşi merhum Neriman Örek anısına yeniden düzenlendi.

Bugün Genel Cerrahi Bölümü’nde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana’nın katılımı ile gerçekleştirilen törende merhum Nermin Örek’in kızı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Yeşim Örek Gümüşdağ ile oğlu Rocks Otel Şirketler Grubu Direktörü Hasan Örek tarafından yeniden düzenlenen bir özel odaya merhum Neriman Örek’in adı verildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Bülent Dizdarlı ile Başhekim Yardımcısı Adil Özyılkan’ın da katıldığı törende, Yeşim Örek Gümüşdağ, kendilerine bu fırsatı verdiklerinden dolayı hastane yönetimine ve törene katılan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana’ya teşekkür etti.