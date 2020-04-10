Net Holding 2012’den beri Vakıflar İdaresi’ne kira ödemiyor

NACAK Gazetesi ve Aydın Akkurt’un haberine göre, Vakıflar İdaresi’ne ait Mare Monte Otel ile otele ait arazileri kiralayan NET Holding’in 2012 yılından bu yana kira parası ödemediği öne sürüldü.

Vakıflar İdaresi, 2007 yılında Mare Monte Otel ile 350 dönümlük arazisini Besim Tibuk’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu NET Holding’e 47 milyon 824 bin 686 sterlin toplam kira bedeli ile 49 yıllığına kiraladı. Buna göre de NET Holding her yıl için 976 bin sterlin kira bedeli ödeyecekti.

Sayıştay Başkanlığının hazırladığı rapora göre ise bu kira bedelinin 68 milyon 561 bin 535 sterlin olması gerekiyordu.

SÖZLEŞMEDE NELER VARDI?

1 Eylül 2007 tarihinden itibaren geçerli olan kira sözleşmesi, 31 Ağustos 2056 yılında sona erecek. 2007 yılında yapılan sözleşme gereği, kademeli olarak, 49 yılda NET Holding, Mare Monte Otel ile arazileri için Vakıflar İdaresi’ne 47 milyon 824 bin 686 sterlin ödeyecekti.

Söz konusu 1484 yatak kapasiteli turizm yatırımının ise, altı yılda, yani 1 Eylül 2013 tarihinde bitirilmesi gerekmekteydi.

KİRA İNDİRİMİ İSTEDİ

Söz konusu araziler üzerinde sözde çalışma başlatan NET Holding, arazilerin bir kısmını SİT alanı olduğu gerekçesini ileri sürerek, Vakıflar İdaresi’nden kira bedelinde indirime gidilmesini talep etti. NET Holding,

SİT alanı dışında kalan bölüme ilk sözleşmede belirtildiği gibi bin 484 yatak kapasiteli bir otel yapmanın mümkün olmadığı gerekçesini de Vakıflar İdaresi’ne sundu.

Buna göre de Net Holding 49 yıllık kira bedelinin 47 milyon 824 bin 686 sterlinden 18 milyon 830 bin sterline düşürülmesini talep ediyordu.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Vakıflar İdaresi de, Net Holding’in kirada indirim yapılması talebini 20 Mayıs 2014 tarihli toplantısında ele aldı ve bu talebin Sayıştay Başkanlığı’na sorulmasını karara bağladı.

VAKIFLAR SAYIŞTAY’A BAŞVURDU

Vakıflar İdaresi, Net Holding’in kira indirimi talebini Sayıştay Başkanlığı’na sunmasından sonra Sayıştay Başkanlığı Net Holding’in 28 milyon 994 bin 686 sterlinlik kira indirimi talebini incelemeye aldı.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan imzası ile Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e bir yazı gönderilerek konu ile ilgili talebin, değerlendirilmesinin Vakıfları zarara uğratacağı nedeniyle mümkün olmayacağı bildirildi.

Sayıştay Başkanlığı’nın kira indirimine izin vermemesinden sonra Vakıflar İdaresi de kiranın 2007 yılında uzlaşıldığı gibi devam etmesinden yana tavır koydu.



NET HOLDİNG’İN İDDİALARI GEÇERSİZ

Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı 12 Şubat 2015 tarihli geniş kapsamlı raporda, Net Holding’in ileri sürdüğü “SİT alanı dışında kalan bölgeye 1484 veya daha fazla yatak kapasiteli bir otel yapılamayacağı” iddiası çürütüldü.

Raporda, Sayıştay, Tapu ve Kadastro Dairesi, Eski Eserler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi’nin ortak çalışmaları sonucunda, Vakıflar Örgütü ile Net Holding arasında 21 Ağustos 2007 tarihinde imzalanan sözleşmede öngörülen 184 veya çok daha fazla sayıda yatak kapasiteli bir turizm yatırımının inşaat yapılabilecek alanın var olduğu belirtildi.

GERÇEK KİRA BEDELİ

Yine Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre Vakıflar Örgütü Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarih ve K/171/2014 sayılı kararı ile yapılmak istenen protokolle indirilmesi talep edilen kira bedelinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden konu arazinin rayiç bedeli alındığı belirtildi.

Taşınmaz Hazine Malları Kira ve Değer Takdir Komisyonu tarafından arazinin bir bölümünün SİT alanı olması nedeniyle 100 bin sterlin olarak belirlenen dönüm başı rayiç değeri ile arazinin üzerinde bulunan binalar dikkate alındığında, toplam kira bedelinin 68 milyon 561 bin sterlin olduğu ortaya çıktı.

Bu da zaten değerinin altında kiralanan bölgenin kira bedelinin daha da ucuza kapatılmaya çalışılması olarak nitelendirildi.

Sayıştay Raporu’nun sonuç bölümünde ise düzenlenmek istenen protokol ile mevcut sözleşmede belirlenen kira bedelinden yaklaşık 30 milyon Sterlin indirim yapılarak kira bedelinin 18 milyon 830 bin sterline düşürülmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Sayıştay, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın 22. maddesine muhatap kalınmaması için Vakıflar Örgütü Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarih ve K/171/2014 sayılı kararının iptal edilmesi gerektiği kararına vardı.

KARARDA NELER VARDI?

Sayıştay’ın Mare Monte Otel ve çevre arazilerinin turistik tesis yatırımı maksatlı kiralanmasına ilişkin Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Net Holding arasında imzalanan sözleşmede değişiklik yapılması talebi ile ilgili denetim raporu hakkında verdiği kararda şöyle deniliyordu;

“Sonuç olarak, Tapu ve Kadastro Dairesi, Eski Eserler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi’nin ortak çalışmaları sonucunda, Vakıflar Örgütü ile Net Ltd arasında 21 Ağustos 2007 tarihinde imzalanan sözleşmede öngörülen 1484 veya çok daha fazla sayıda yatak kapasiteli bir turizm yatırımının inşaat yapılabilecek alana yapılabilmesinin mümkün olduğu sonucunun ortaya çıkması,

Mevcut sözleşmeye göre Vakıflar Örgütü’nün elde edeceği kira bedelinin yaklaşık 47.824.686 Stg. olması,

Taşınmaz Hazine Malları Kira ve Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenen rayiç bedel dikkate alındığında kiralanan arazinin kira bedelinin 68.561.535 Stg. olarak hesaplanması,

Nedenleriyle düzenlenmek istenen protokol ile mevcut sözleşmede belirlenen kira bedelinin yaklaşık 30.000.000 Stg. indirim yapılarak kira bedelinin 18.830.000 Stg.’e düşürülmesi mümkün görülmemektedir.

Bu bağlamda değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın 22. Maddesine muhatap kalınmaması için Vakıflar Örgütü Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarih ve K/171/2014 sayılı kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

BENTER’İN AÇIKLAMASI

Bu gelişmeler sonrasında Net Holding, mahkemeye başvururken, 2012 yılından beri Vakıflar İdaresi’ne kira ödemediği de ortaya çıktı.

Vakıflar İdaresi de Mare Monte Otel ile arazilerini geri almak mahkemeye başvurdu ve Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter de yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Karşı dava açtık. Kira da alamıyoruz. Arazinin, Vakıflar İdaresi’ne geri verilmesini talep ediyoruz” dedi.

KAYNAK: NACAK GAZETESİ