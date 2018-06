NEUISlanders” RoboCup 2018 Dünya Şampiyonu Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, RobuCup Dünya Kupasına yedinci kez katılan ve dünya çapında 35 ülkeden farklı boyut ve yeteneklere sahip robotların, sanal simülasyonlar, suni çim üzerinde oynanan futbol oyunları dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerle yarıştığı turnuvanın Süper Lig kategorisinde 17 takımla yarışan NEUIslanders takımının oynadığı maçlarda, 4 galibiyet 2 beraberlik alarak namağlup olarak Dünya Şampiyonluğunu elde ettiği belirtildi.

Namağlup Adını Dünya Şampiyonluğuna Yazdırdı…

Dünyanın farklı ülkelerinde geliştirilen futbol oynayan robotlardan oluşan takımların mücadelesine sahne olan Robocup 2018’de NEUIslanders takımı, turnuvanın ilk gününde bir galibiyet bir de beraberlik elde etti. Turnuvanın ikinci ve üçüncü gününde yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılan NEUIslanders oynadığı final serisinde de namağlup ve gol yemeden şampiyonluğa ulaşarak dünya şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEUIslanders turnuvada yarıştığı Amerika Birleşik Devletlerinden Georgia Institute of Technology Üniversitesinin Robojackets takımını 1-0, Kanada’dan University of British Columbia’nın “Thunderbots” takımını 2-0, University of Laval’ın “Ultron” takımını 2-0, Şili’den “AIS” takımını ise 7-0 mağlup ederken, Brezilya’nın Military Engineering Institution Üniversitesi ve AMC takımlarıyla da 0-0 berabere kaldı. Bu skorların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEUIslanders RoboCup 2018’e şampiyon olarak damga vurdu.

Ekip Üyeleri Dünyanın En Prestijli Organizasyonunda Yönetim Kurulu ile Teknik Heyete Seçildi…

Öte yandan turnuvada takımlar tarafından yapılan seçimlerde NEUIslanders takım kaptanı Ersin Aytaç turnuva Yönetim Heyetine seçildi. Takımın yapay zekadan sorumlu üyesi Nurullah Akkaya ise Teknik Komiteye seçilerek, 2019 yılında 1-8 Temmuz tarihleri arasında Kanada’da yapılacak yarışmada önemli görev üstlenecekler.

Ersin Aytaç: “Şampiyon olarak Kuzey Kıbrıs Trük Cumhuriyeti’ne dönmekten Mutlu ve Gururluyuz”

Takım kaptanı Ersin Aytaç, elde ettikleri şampiyonlukla ilgili olarak mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Aytaç, “Yedinci kez Robotik Dünya Kupasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına katılmaktan ve şampiyon olarak adımızı duyurmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını üst sıralarda dalgalandırarak adaya başarılı bir sonuçla dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Dünya Şampiyonluğumuz Kıbrıs Türküne Armağan Olsun…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel de, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti.

Doç. Dr. Günsel, “Kanada’da yapılan Dünya Robot Futbol şampiyonasında hiç gol yemeden namağlup olarak dünya şampiyonu olduk. Ekibimizi ve robotlarımızı kutluyorum, Dünya Şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz için de mutluyuz” dedi.

Robotik Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, üniversitenin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunu hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, “Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız bizim teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu gurur verici başarının ülkemizin diğer alanlardaki çalışmalarına da ilham vermesini temenni ederim” sözlerini kullandı.