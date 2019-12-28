Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Nevü Rektörü Prof. Dr. Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’ı Makamında Ziyaret Etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı makamında ziyaret etti.

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:14
Nevü Rektörü Prof. Dr. Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’ı Makamında Ziyaret Etti

Din İşleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Mazhar Bağlı, Atalay’ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, İslam Medeniyetinin bilim ve teknolojiye büyük katkılar sağladığına işaret ederek, bu medeniyetin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türkünün İslam ve Türk Dünyası tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. 

Mazhar Bağlı, Kıbrıs Türkünün günümüzde de çeşitli ülkelerde bilim, teknoloji, tıp başta olmak üzere hayatın hemen her alanında önemli görevler ve çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.

Din görevlilerinin de alanlarında donanımlı olduklarından şüphesi olmadığını belirten Bağlı, hemen her bilginin güncellemeye ihtiyacı olduğunu, bu çerçevede Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak mümkün olan her türlü desteği vermekten mutlu olacaklarını söyledi. 

Rektör Bağlı, bu yılın Türk-İslam Dünyasında önemli bir yere sahip olan şahsiyetlerden İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olduğunu belirtti.

Sezgin’in bilim tarihine yönelik yaptığı çalışmalara da değinen Mazhar Bağlı, Fuat Sezgin’in ömrünü, Müslüman âlimlerin 800 civarında keşif ve icatlarını bir araya getirmek için çaba sarf ederek geçirdiğini hatırlattı. 

Din İşleri Başkanı Atalay ise, Rektör Bağlıyı KKTC’de, özellikle de Din İşleri Başkanlığında görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Talip Atalay, din görevlilerinin eğitim ve yeni bilgiler edinme konusunda büyük gayret içerisinde olduklarını, bu alanda verilecek her desteği memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. 

Başkan Atalay, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam bilim ve teknoloji tarihine büyük katkıları olduğunu belirtti ve rahmetle andıklarını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin TL’lik yardım
Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin TL’lik yardım
86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Pazartesi günü açılacak
86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Pazartesi günü açılacak
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, Güney Kıbrıs’ta temaslar yapıyor
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, Güney Kıbrıs’ta temaslar yapıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim