Nevzat Anayasa hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) eski amirlerinden, ülkenin tanınan ve sevilen isimlerinden olan Nevzat Anayasa’nın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımları ile de bilinen 69 yaşındaki Nevzat Anayasa’nın geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmış, hastanede anjiyo yapılmasının ardından taburcu edilmişti.

Son gelen bilgiye göre, Nevzat Anayasa’nın bu sabah hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.