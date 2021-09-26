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New York'ta önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Jane Holl Lute ile görüştü...

26 Eylül 2021 Pazar 23:46
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New York'ta önemli görüşme
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Jane Holl Lute ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Tatar – Lute görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Müzakere Heyeti Üyesi Osman Ertuğ, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana da hazır bulundu. 

PROFESÖR NORTON MEZVİNSKY, KKTC HEYETİNİ ZİYARET ETTİ

Cuhurbaşkanı Ersin Tatar temasları çerçevesinde ayrıca Central Connecticut State Universitesi profesörlerinden Orta Doğu uzmanı, Orta Doğru Araştırmaları Merkezi Genel Sekreteri ve Kıbrıs konusunda da çalışmalar yapmış bulunan Profesör Norton Mezvinsky ile de görüştü.

Konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Tatar, Profesör Norton Mezvinsky'in KKTC heyetini ziyareti esnasında Kıbrıs konusunda da değerlendirmeler yaptığını kaydetti.

Son Güncelleme: 27.09.2021 00:04
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl LuteErsin Tatar
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