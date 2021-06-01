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Nidai Güngördü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

 Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, tüm çocuklara barış, sevgi ve hoşgörülü bir bugün ve gelecek diledi.

01 Haziran 2021 Salı 11:29
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Nidai Güngördü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Güngördü mesajında “Çocuklarımızın mutluluğu, huzuru, sağlığı, ruhsal ve kişisel gelişimi ve eğitimi bizler için çok önemlidir. Onlara şiddetten uzak, sevgi dolu, hak ve özgürlüklerine saygılı bir yaşam sunmak hepimizin görevi. Çocuklarla birlikte çocuklar için adaletli ve barış içinde bir kent ve yaşam için çalışıyoruz” dedi.
Girne Belediyesi olarak çocuk dostu bir kent yaratmak için yaptıkları icraatları sıralayan Güngördü, çocuk hakları sözleşmesiyle ilgili kitapçık hazırlayarak öğrencilere dağıttıklarını, çocuk meclisi kurduklarını, 7 yılda 9 yeni çocuk parkı yaptıklarını, eski belediye binasının Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldüğünü, çocuklara yönelik halk dansları, resim, seramik, müzik, tiyatro, satranç gibi kurslar verildiğini, yaz ve şubat tatillerinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendiğini, “Çocuk Tiyatroları Festivali” düzenlendiğini, okullar da tadilat, tamirat işleri gerçekleştirildiğini, pandemi süresince çocuklara tablet dağıtımları yapıldığını, öykü yarışmaları düzenlendiğini, fidan dikimleri gerçekleştirildiğini, çocuklara yönelik psikolog desteği verildiğini ve pandemi nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle sokak sokak dolaşarak çocukların bayramlarının kutlandığını kaydetti.

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
Nidai Güngördü1 Haziran Dünya Çocuk Günü
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