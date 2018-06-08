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Nidai Güngördü açık ara ile önde!

Girne bölgesi için yapılan son anket çalışmasında, bağımsız Girne belediye başkan adayı Nidai Güngördü’nün %42,1 lik gibi açık farkla ipi göğüsleyeceği görülüyor

08 Haziran 2018 Cuma 17:15
Nidai Güngördü açık ara ile önde!

Kıbrıs Medyatör'de yer alan habere göre, Girne bölgesi için yapılan son anket çalışmasında, belediye sınırları dahilinde, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında 700 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışması sonrasında Girne Belediye Başkanı ve bağımsız aday Nidai Güngördü’nün yapılan anket sonucuna göre, %42,1 lik bir oyla rakiplerini açık farkla geride bıraktığı görülüyor.

Yapılan anket sonrasında sonuçlar şöyle;

Nidai Güngördü ……………… %42,1

Sümer Aygın…………………….%16,3

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Birol karaman…………………..%9,4

Ömer Dalgakıran………………%4,1

Akın Akı……………………………%3,2

Kararsızlar………………………..%24,9  

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