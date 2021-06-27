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Nidai Güngördü, Gastronomi Turizm Fuarı'na katılıyor

Girne Belediye Başkanı Güngördü, İstanbul’da gerçekleştirilecek Gastronomi Turizmi Fuarı'na katılıyor...

27 Haziran 2021 Pazar 16:50
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Nidai Güngördü, Gastronomi Turizm Fuarı'na katılıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İstanbul’da gerçekleştirilecek Gastronomi Turizm Fuarı Gastroshow'a konuşmacı olarak katılıyor.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak ve 30 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek olan fuar Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği (GTD) ortaklığı ile gerçekleştirilecek.

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan,  tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin arttırılmasını hedefleyen fuar, konferans programıyla dünya liderlerini sektörle buluşturuyor.

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Gastronomi Turizmi Fuarı ve Konferansı’nda Gaziantep, Adana ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte yer alacak.

160 katılımcı, 15000 ziyaretçi ile 50 konuşmacı ile gerçekleşecek Gastroshow'a, Başkan Güngördü konuşmacı olarak katılarak katkı koyacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği ortaklığı ile gerçekleştirilecek organizasyonda konuşmacı olarak yer almanın KKTC ve Girne kenti için önemli olduğunu belirtti.

Güngördü, KKTC'nin  gastronomi alanındaki faaliyetlerini konferansta anlatacağını da kaydetti

Son Güncelleme: 27.06.2021 23:58
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediye BaşkanıNidai Güngörd
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