Nidayi Saliş: Ben ücret ödemem bilin istedim, artık yeter

Adnan Mercan Usta’nın ardından Mağdurlar Meyhanesi sahibi Nidayi Saliş’de PCR testlerinin ücretli olmasına isyan etti. Restoran işletmeleri için düzenli olarak zorunlu kılınan testleri yapmak için artık ücret ödeyecek olan iş yeri sahipleri birer birer isyan ediyor. Saliş, “ben ücret ödemem, artık yeter” diyerek tepkisini dile getirdi.

Nidayi Saliş’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Sosyal mesafeyi koru, antijen yap, PCR yap, pandemi başladığında bizlere 6’ncı sınıf vatandaş muamelesi uygula, topu üst kurula at. Biraz daha PCR testlerinin ücretli olmasını Türkiye istedi diyeceksiniz. Not: Ben ücret ödemem bilin istedim, artık yeter. !