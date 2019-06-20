Nihad Elmas, kabri başında anıldı

Sekiz yıl önce görevi başında hayatını kaybeden Türk-Sen eski Genel Başkan Vekili Nihad Elmas, kabri başında Türk-Sen Yönetim Kurulu üyelerinin ve ailesinin katılımıyla anıldı.

Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre, anma töreninde Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Nihad Elmas’ın özgeçmişi ve verdiği hizmetleri anlatan bir de konuşma yaptı.

Bıçaklı “Otuz yıldan fazla Türk-Sen başkan vekilliği ve As-Sen başkanlığı döneminde gerek yurt içinde gerekse Yurt dışında Kıbrıs Türk işçisine büyük emekler veren Nihad Elması Türk-Sen ailesi olarak saygıyla anıyoruz” dedi.