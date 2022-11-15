Nijerya Dışişleri'nden halkına çağrı

Nijerya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC’deki iş ve eğitim imkanlarıyla ilgili ülkede yapılan reklamlara karşı uyarıda bulunuldu, 'yanıltıcı' olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, masum ve genç Nijeryalıların KKTC’nin eğitim ile iş fırsatlarının var olduğuna inandırıldığı, bu yüzden son zamanlarda bölgeye endişe verici bir Nijeryalı akımı olduğu bildirildi.

KKTC’de mahsur kalan Nijeryalıların konsolosluk davalarında da artış olduğu aktarılan açıklamada, ‘doğrulanamayan’ iş fırsatlarına karşı dikkatli olunması için kamuoyuna çağrı yapıldı.

Üniversitelere kabul başvurusu yapılmadan önce öğrencilerin ve ebeveynlerin dikkatli olması gerektiği de belirtildi.