Nilden Bektaş Erhürman: “Güngör’de yangın çıkmaz, çıkarılır!”

Çevre Mühendisleri Odası eski başkanı Nilden Bektaş Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Güngör çöplüğünde çıkan yangına işaret etti.

Erhürman, “Güngör’de yangın çıkmaz, çıkarılır! Dikmen vahşi çöp döküm alanı idi. Ülkenin dört bir tarafında olanlar gibi...” dedi.

Nilden Bektaş Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Güngör ise modern bir katı atık depolama sahası... Milyonlar harcanmış bir tesis... Eksikliklerinin giderilmesi, diğer çöp alanlarının da rehabilite edilip transfer istasyonları ile çöplerin buraya ulaşmasının sağlanması gerekirken bütün Lefkoşa boğucu bir koku altında... Yazık, çok yazık... Her gün bir adım daha geriye gidiyoruz...”