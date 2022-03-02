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Nilsev Akalınlı İçin Gelir ve Vergi Dairesi’nde Cenaze Töreni Düzenlendi

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde görev başında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gelir ve Vergi Amiri Özel Sektör Sorumlusu Nilsev Akalınlı için bugün dairede cenaze töreni düzenlendi. 

02 Mart 2022 Çarşamba 14:22
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Nilsev Akalınlı İçin Gelir ve Vergi Dairesi’nde Cenaze Töreni Düzenlendi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki törene Maliye Bakanı Sunat Atun, eski Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi, bazı bürokratlar, çalışma arkadaşları ve ailesi katıldı. 
Nilsev Akalınlı’nın ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, Maliye Bakanı Sunat Atun, Akalınlı’nın ailesi ve mesai arkadaşlarına taziyelerini iletti. 
İmamın Kuran-ı Kerim okumasının ardından törene katılanlardan helallik istendi. 
Törende konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun, Akalınlı’nın ailesi ve mesai arkadaşlarının acısını paylaştığını dile getirerek, uğurlamanın zor olduğunu söyledi. 
Atun, “Nilsev Hanım, ömrü hayatında bu kadar insanın sevgisini kazanmış, kendini, hayatını, devlete, devlet hizmetlerine adamış son derece muhterem bir şahıs. Devlet elbette ki vefa edecektir. Hepimizin gönüllerinde iş disiplini, hanımefendiliği, devlete olan bağlılığı ile anılacak ve unutulmayacaktır. Ben bugün burada ettiğimiz duaların, ona rahmet ve cennet kapılarının açılmasına vesile olmasını diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun” dedi.  
Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi de mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, Akalınlı’nın, devletini seven, aldığı her görevi layığıyla yerine getiren, görevine sadık, saygılı, ekibini seven, koruyan, kollayan örnek bir insan olduğunu, onu asla unutmayacaklarını söyleyerek, Allah’tan rahmet diledi. 
Mesai arkadaşı Esra Kesper de Nilsev Akalınlı’nın disiplinli, işine sadık, hiyerarşiye önem veren merhametli bir insan olduğunu, onu asla unutmayacaklarını söyledi. 
Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki törenin ardından Nilsev Akalınlı’nın cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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