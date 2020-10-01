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Nisan Ayı ek mesaileri ödendi

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Nisan ayı ek mesai ücretlerinin ödendiği bildirildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 15:29
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Nisan Ayı ek mesaileri ödendi

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Eylül 2020’den 30 Eylül 2020’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 162,208,315,97 TL (162 milyon, 208 bin, 315 TL ve 97 kuruş), maaş ve maaş nitelikli ödemelerle birlikte ise toplam 594,970,576,85 TL (594 milyon, 970 bin, 576 TL, 85 kuruş)ödeme yapıldığı duyuruldu. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada  Nisan Ayı ek mesailerinin de ödendiği belirtildi. Nisan Ayı ek mesaileri için  toplam 6,644,987,36 TL (6 milyon, 644 bin, 987 TL ve 36 kuruş) ödeme yapıldığı kaydedildi.

Ödeme kalemleri şöyledir:

Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit-karantina otel-ilaç ödemeleri-kamulaştırma                                                                  108,510,244,09 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri                                           2,990,808,97 TL

KKTC Elektrik Kurumu teşvik ödemeleri                                          9,051,258,86 TL

Kooperatif Merkez Bankası’na ödenen                                            10,000,000,00 TL

Depozito (avukat ödemeleri)                                                            1,918,477,14 TL

TC 2019 yatırım ödemeleri                                                               3,533,275,92 TL

TC reel sektör ödemeleri                                                                   2,022,832,27 TL

Navlun+çiğ süt ödemesi                                                                    8,117,436,15 TL

BRTK (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) elektrik ödemesi    2,774,139,50 TL

İşçi Kurban Bayramı ödemesi                                                           7,673,070,72 TL

BRTK+Cypruvex Bayramlık ödemesi                                                782,355,86 TL

Taşımacılık                                                                                         2,989,953,86 TL

Temsilcilik sağlık HS havale                                                                693,362,63 TL

Korona virus ile ilgili maaş almayanlara destek                                  791,100,00 TL

Turizm ofislerine havale                                                                    360,000,00 TL

 Toplam                          162,208,315,97 TL

1 – 30 Eylül 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri

Emekli maaşları                                                                             126,835,959,04 TL

Memur + işçi maaşları                                                                   147,428,244,98 TL

Sosyal sigortalara katkı                                                                 55,482,067,33 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme (Ağustos)             9,000,000,00 TL

Sosyal sigorta  (Ağutos 2020)mahsuptan kalan                            9,210,990,82 TL

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi                                             7,923,374,40 TL

Mart ek mesai ödemesi                                                                  8,121,115,19 TL

Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar+yangın ekibi katkı                   

 20,073,555,25 TL

İşçi ödemesi 1-15 Eylül                                                             5,813,921,56 TL

Belediye maaş ödemeleri (Ağustos)                                         39,292,374,35 TL

Temsilcilik maaşları                                                                   2,205,100,04 TL

Ara Toplam                                                                            431,386,702,96 TL

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme                1,375,557,92 TL

Genel Toplam                                              594,970,576,85 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

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