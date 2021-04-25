Nişan, Nikah, Düğün, Sünnet Törenleri 27 Mayıs’tan İtibaren Yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüs önlemleri kapsamında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları doğrultusunda aldığı yeni tedbirler yarından itibaren uygulamaya girecek.

AÇIK ALANDA NİŞAN, NİKAH, DÜĞÜN, SÜNNET TÖRENLERİ MAYIS SONUNDAN İTİBAREN YAPILABİLECEK

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde, hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs’tan itibaren yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Ayrıca, temaslı takibinin daha etkin ve hızlı yapılabilmesi amacıyla otomasyon sistemi kurulmasına karar verildi ve bu yönde çalışmalar başlatıldı.