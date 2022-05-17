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Nisan sonu yapılan deniz suyu analiz sonuçları paylaşıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, deniz suyu örneklerinin düzenli olarak alınarak Devlet Laboratuvarına gönderildiği de belirtildi.

17 Mayıs 2022 Salı 18:11
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Nisan sonu yapılan deniz suyu analiz sonuçları paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, nisan sonu yapılan deniz suyu analiz sonuçlarını paylaştı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından deniz suyu örneklerinin  düzenli olarak alınarak Devlet Laboratuvarına gönderildiği belirtilerek, Nisan 2022 sonunda yapılan deniz suyu analizlerinin de Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yayınlandığı ifade edildi.

“Yapılan tüm analizler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır” denilen  açıklamada, mayıs ayı içinde analizlerin alınması için gerekli takvimlendirmenin yapıldığı da kaydedildi.

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