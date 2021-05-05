Nisan’dan önce seçim yok

Başbakan Ersan Saner, SES KIBRIS web tv’deki canlı yayında muhalefete deyim yerindeyse meydan okudu, Nisan 2022’den önce seçim olmayacağını net bir şekilde dille getirdi.

Saner erken seçim tarihine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Erken seçim tarihini konusunda gerek muhalefet gerek iktidar yasa tasarısı olarak Meclis’e verdi. Onlar 29 Ağustos 2021 biz Nisan 2022.. Bu seçim en geç 1 yıl içinde bu seçim yapılacak. Biz de 3 Nisan diyoruz. Komite 3’e 3 olduğu için sonuç ne olacak göreceğiz. İkisi tarihide tartışmak için tüm partilerin olduğu özel komitede bunu tartışalım diyoruz”

“Biz azınlık hükümeti değiliz”

Muhalefetin “Azınlık hükümetisiniz komitelerde fazla olmazsınız” söylemine eleştiri getiren Saner şöyle konuştu:

“Biz azınlık hükümeti değiliz. 27 vekille hükümet ediyoruz. Komitedeki sayı başka hükümet sayısı başka. Komitelerdeki sayı parlamentodaki temsiliyet oranında kişi gönderilir. UBP’nin 20 vekili vardır. CTP’nin 12, HP’nin 6.. Her 5 vekile 1 komite üyesi düşerse bize 4 üye düşer, CTP’ye 2,4, HP’ye 1,2.. 7 kişilik komite olması gerekir yani 4-2-1 olur. Bizler covid sürecinde eşit olalım deyip uzlaşıp yasaları yapalım dedik.”

“UBP’nin 20 sayısına saygı duyacaklar”

Komitelerdeki oluşumun 4’lü koalisyon hükümeti döneminde de tartışıldığını anımsatan Saner, Hüseyin Özgürgün’ün yaklaşımını ortaya koydu, muhalefete göndermede bulundu

“4’lü hükümet döneminde ne TDP’nin ne de DP’nin komitelerde üyesi yoktu, muhalefette olmamıza rağmen çoğunluk bizde olacaktı ama dönemin UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün, iktidara öncülük verdi ve komitede çoğunluğu iktidara verdi. Ne çabuk unutuyoruz bugünleri. Ülkeyi kilitleyecekler, yok öyle bir şey. Herkes UBP’nin parlamentodaki 20 sayısına saygı duyacak.

ADHOC komite kuracaklarını Saner, “Her partiden 1 kişi” diyorlar, olmaz! Her parti ağırlığı kadar vekil ile temsil edilir. Vatandaşı kimse lafla bir yere götürmesin.”

Türkkan’ın “Anladığım kadarıyla Nisan 2022’den önce seçim olmayacak çıkışına yönelik Saner ,“Bizim tarihimiz Nisan 2022’dir” diyerek noktayı koydu.

Kaynak : Ses Kıbrıs