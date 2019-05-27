Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda

6 sandalye için aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu 72 adayın yarıştığı seçimde oy kullanım oranı yüzde 44.99’da kaldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığının yayınladığı seçim sonuçlarına göre DİSİ %29, AKEL %27.49, DİKO %13.80, EDEK %10.58, ELAM ise %8.25 oranında oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre Avrupa Parlamentosunda görev yapacak isimler ise DİSİ’den LukasFurlas ve LefterisHristoforu, AKEL’den Giorgos Georgiou ve Niyazi Kızılyürek, DİKO’dan Kostas Mavrides, EDEK’den Dimitris Papatakis oldu. (BRT)