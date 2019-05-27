Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda

6 sandalye için aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu 72 adayın yarıştığı seçimde oy kullanım oranı yüzde 44.99’da kaldı.
Seçim sonuçlarına göre Avrupa Parlamentosunda görev yapacak isimler ise DİSİ’den LukasFurlas ve LefterisHristoforu, AKEL’den Giorgos Georgiou ve Niyazi Kızılyürek, DİKO’dan Kostas Mavrides, EDEK’den Dimitris Papatakis oldu. (BRT)
tayyip'in emriyle hukumet bozup kuranlara ders olsun..mevlut'e rica edin sizi de tc vekili yapsin..
Hayırlı olsun. Ancak unutulmamalıdır ki bir Rum siyasi partisinin adayı idi.KKTC olarak bizler haksız bir şekilde AB dışında tutuluyoruz. Bu şartlarda oy kullanmadım ve de kullanmayacağım.
zamaninda kibris cumhuriyetini terk ederken ve sonrasinda korsan kktc'yi kurup unlu stratejist rauf'un pesinden kosarken ve rum mallarini yandaslara peskes cekerken iyiydi..Beğen (3) Beğenmedim! (1)
Hayırlı olsun..Sn.Kızılyürekin kktc için büyük işler yapacağına eminim..İstenirse olabileceğinin basit bir örneğidir bu...
Niyazi kızılyürek eşittir panayodis kantunis kktc nireee niyazi kantunis nire.bilmem anlatabildim mi?