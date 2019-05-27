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Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda

21 ülke ile birlikte Güney Kıbrıs’ta da Avrupa Parlamentosu seçimleri dün yapıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:03
Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda
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6 sandalye için aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu 72 adayın yarıştığı seçimde oy kullanım oranı yüzde 44.99’da kaldı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığının yayınladığı seçim sonuçlarına göre DİSİ %29, AKEL %27.49, DİKO %13.80, EDEK %10.58, ELAM ise %8.25 oranında oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre Avrupa Parlamentosunda görev yapacak isimler ise DİSİ’den LukasFurlas ve LefterisHristoforu, AKEL’den Giorgos Georgiou ve Niyazi Kızılyürek, DİKO’dan Kostas Mavrides, EDEK’den Dimitris Papatakis oldu. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Niyazi Kızılyürek
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dervis 2019-05-27 11:16:43

tayyip'in emriyle hukumet bozup kuranlara ders olsun..mevlut'e rica edin sizi de tc vekili yapsin..

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Magusalı 2019-05-27 11:00:20

Hayırlı olsun. Ancak unutulmamalıdır ki bir Rum siyasi partisinin adayı idi.KKTC olarak bizler haksız bir şekilde AB dışında tutuluyoruz. Bu şartlarda oy kullanmadım ve de kullanmayacağım.

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dervis 2019-05-27 11:14:57 @Magusalı

zamaninda kibris cumhuriyetini terk ederken ve sonrasinda korsan kktc'yi kurup unlu stratejist rauf'un pesinden kosarken ve rum mallarini yandaslara peskes cekerken iyiydi..

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Mücahit 2019-05-27 18:10:35

Hayırlı olsun..Sn.Kızılyürekin kktc için büyük işler yapacağına eminim..İstenirse olabileceğinin basit bir örneğidir bu...

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Mağusa 2019-05-27 21:09:52

Niyazi kızılyürek eşittir panayodis kantunis kktc nireee niyazi kantunis nire.bilmem anlatabildim mi?

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