Ankara'nın politikaları sonucu Türkiye'den Ada'nın kuzeyine çok fazla nüfus yığıldığını savunan Kızılyürek, "Türkiye'den Kıbrıs'a giden nüfus fethedilmiş topraklara, kendinin saydığı topraklara gidiyor. Oradan Kıbrıslı Rumların kovulduğu da unutuluyor, orada Kıbrıslı Türklerin de yaşadığı unutuluyor. Burada bir yurt hakkı ihlali var" diye konuştu.
Niyazi Kızılyürek'ten Türkiye eleştirisi!
Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan Avrupa Parlamentosu Kıbrıs milletvekili Niyazi Kızılyürek, Türkiye'yi Kıbrıs'ın kuzeyindeki demografik yapıya müdahale etmekle eleştirdi.
22 Ocak 2020 Çarşamba 11:52
doğru söylen diye aforoz edecekler seni şimdi, izle da gör
Güneyde kaç orijinal Rum var beyinsiz tayfaBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Güneyde kaç orijinal Rum var beyinsiz tayfaBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Nazikce işgal var dedi .
Güçlü ve cesur olan vardırBeğen (1) Beğenmedim! (2)
Bravo sana Niyazi bey
Küfür etmeden , aşağılamadan doğruları söylediniz
Duyuyormuşsun Tatar bey ?
AP iyi para veriyor Niyazi nin cebine. Rum tarafı birçok yabancıyı vatandaş yaptı diyecek hali yok tabi.
TAM BİR RUM SÖYLEMİ BU NEDEN ŞAŞIRIYORSUNUZ , KİLİSE DE DİSİ DE AYNI CÜMLELERİ SARF EDİYOR İLK DEFA MI DUYDUNUZ
Niyazi yi Rum tarafına bırakın bakalım Yunanlı ve taraflı Rumlar nasıl s..kecek
Niyazi yi Rum tarafına bırakın bakalım Yunanlı ve taraflı Rumlar nasıl s..kecek
Niyazi yi Rum tarafına bırakın bakalım Yunanlı ve taraflı Rumlar nasıl s..kecek
Merak ettiğine göre seni bırakalım oraya...Beğen (1) Beğenmedim! (0)