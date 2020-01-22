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Niyazi Kızılyürek'ten Türkiye eleştirisi!

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan Avrupa Parlamentosu Kıbrıs milletvekili Niyazi Kızılyürek, Türkiye'yi Kıbrıs'ın kuzeyindeki demografik yapıya müdahale etmekle eleştirdi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 11:52
Niyazi Kızılyürek'ten Türkiye eleştirisi!

Ankara'nın politikaları sonucu Türkiye'den Ada'nın kuzeyine çok fazla nüfus yığıldığını savunan Kızılyürek, "Türkiye'den Kıbrıs'a giden nüfus fethedilmiş topraklara, kendinin saydığı topraklara gidiyor. Oradan Kıbrıslı Rumların kovulduğu da unutuluyor, orada Kıbrıslı Türklerin de yaşadığı unutuluyor. Burada bir yurt hakkı ihlali var" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Niyazi KızılyürekKıbrıs
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ALİ 2020-01-22 12:31:09

doğru söylen diye aforoz edecekler seni şimdi, izle da gör

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Misafir Avatar
Mal ali 2020-01-22 13:10:17 @ALİ

Güneyde kaç orijinal Rum var beyinsiz tayfa

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Mal ali 2020-01-22 13:10:16 @ALİ

Güneyde kaç orijinal Rum var beyinsiz tayfa

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Gibri 2020-01-22 12:45:42

Nazikce işgal var dedi .

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İşgal yoktur 2020-01-22 13:18:57 @Gibri

Güçlü ve cesur olan vardır

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Güllü Ziba 2020-01-22 13:03:49

Bravo sana Niyazi bey
Küfür etmeden , aşağılamadan doğruları söylediniz
Duyuyormuşsun Tatar bey ?

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Ekmek parası 2020-01-22 13:17:57

AP iyi para veriyor Niyazi nin cebine. Rum tarafı birçok yabancıyı vatandaş yaptı diyecek hali yok tabi.

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:) 2020-01-22 13:52:50

TAM BİR RUM SÖYLEMİ BU NEDEN ŞAŞIRIYORSUNUZ , KİLİSE DE DİSİ DE AYNI CÜMLELERİ SARF EDİYOR İLK DEFA MI DUYDUNUZ

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Niyaz i Elmacılara verin 2020-01-22 13:12:43

Niyazi yi Rum tarafına bırakın bakalım Yunanlı ve taraflı Rumlar nasıl s..kecek

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Niyaz i Elmacılara verin 2020-01-22 13:12:43

Niyazi yi Rum tarafına bırakın bakalım Yunanlı ve taraflı Rumlar nasıl s..kecek

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Niyaz i Elamcılara verin 2020-01-22 13:12:43

Niyazi yi Rum tarafına bırakın bakalım Yunanlı ve taraflı Rumlar nasıl s..kecek

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papaz 2020-01-22 14:52:59 @Niyaz i Elamcılara verin

Merak ettiğine göre seni bırakalım oraya...

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