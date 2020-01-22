Niyazi Kızılyürek'ten Türkiye eleştirisi!

Ankara'nın politikaları sonucu Türkiye'den Ada'nın kuzeyine çok fazla nüfus yığıldığını savunan Kızılyürek, "Türkiye'den Kıbrıs'a giden nüfus fethedilmiş topraklara, kendinin saydığı topraklara gidiyor. Oradan Kıbrıslı Rumların kovulduğu da unutuluyor, orada Kıbrıslı Türklerin de yaşadığı unutuluyor. Burada bir yurt hakkı ihlali var" diye konuştu.