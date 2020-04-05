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“Niyetiniz basının susması, emekçilerin işsiz kalması mı?”

Gazeteciler Birliği, hükümeti, “Çalışan ama geliri sıfırlanan medya sektörüyle ilgili hiçbir adım atmamakla” eleştirdi ve “Niyetiniz basının susması, emekçilerin işsiz kalması mı?” diye sordu.

05 Nisan 2020 Pazar 15:28
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“Niyetiniz basının susması, emekçilerin işsiz kalması mı?”

Gazeteciler Birliği, hükümeti, “çalışan ama geliri sıfırlanan medya sektörüyle ilgili hiçbir adım atmamakla” eleştirdi ve “Niyetiniz basının susması, emekçilerin işsiz kalması mı?” diye sordu.

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özüslu,  tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum hükümetinin basın sektörüne yüzde 60 maaş desteğinin yanı sıra, toplam 700 bin Euro’luk kurumsal katkı yapmaya hazırlandığı kaydedildi ve “Çünkü kamu görevi yapan basın kuruluşlarını da basın emekçilerini de ayakta tutmak hükümetlerin görevidir. Bu görevi bizim hükümete de hatırlatırız” denildi.
 
Yaşanan kriz ortamında basın çalışanlarının işsiz, maaşsız ve ekmeksiz kalmaya mahkum edildiği savunan Özuslu, hükümetin  kılını kıpırdatmadığı ileri sürüldü  ve “Daha ne bekliyorsunuz? Niyetiniz özgür medyanın susması, basın emekçilerinin ekmeksiz kalması mıdır?” diye sordu.

Özuslu, yaklaşık bir aya varan Koronavirüsü krizi döneminde basın kuruluşlarının son derece önemli bir kamu görevi üstlendiğini vurguladı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yanı sıra toplumu bilgi kirliliği ve yalan haberlerden korumak adına basının canla başla çalışmakta olduğunu ifade etti.

Buna karşın medya kuruluşlarının gelirlerinin sıfırlandığına dikkati çeken Özuslu, ekonomik yapısı ve dayanma gücü bakımından Kıbrıs Türk basınına göre çok daha iyi durumda olmasına rağmen Güney Kıbrıs’ta basın kuruluşlarını ve emekçilerini korumak için ciddi kaynaklar ayrılmakta olduğunu belirtti ve  şunları kaydetti:

“Kıbrıs Rum hükümeti, basın kuruluşları dahil, her sektörde yüzde 60 maaş desteği sağlama kararı almıştır. Bunun yanı sıra, bugünlerde sadece basına dönük çok ciddi bir meblağ destek paketi de açıklanacaktır. Kıbrıs Rum basın örgütlerinin de destek verdiği bu pakete göre hükümet basın kuruluşlarına 700 bin Euro tutarında bir destek sağlayacaktır. ‘Koronavirüsüyle mücadele kampanyası’ adı altında yapılacak reklam, duyuru ve benzeri tanıtımlar karşılığında, belli kriterlere göre basına destek sağlanacaktır. En önemli kriter de, çalışanların işine son verilmemesi olacaktır. TV kanalları için 350 bin Euro, gazete ve diğer medya kuruluşları için de yine 350 bin Euro ayrılacağı yönünde bilgiler vardır. Çünkü basın kamu görevi yapmaktadır ve hem basını, hem de çalışanlarını ayakta tutmak hükümetlerin görevidir. Bu görevi bizim hükümete de hatırlatırız.”    

Anahtar Kelimeler:
Gazeteciler BirliğiSami ÖzusluKoronavirüsCoronavirüsGazeteci
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