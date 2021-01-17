NÖBETÇİ ECZANE HİZMETLERİ DEĞİŞİKLİK OLMADAN DEVAM EDECEK

Nöbetçi Eczane Hizmetleri değişiklik olmadan devam edecek.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 17- 24 Ocak tarihleri arasında nöbetçi eczane hizmetlerinin ada geneli tüm bölgelerde hiçbir değişiklik olmadan devam edeceğini duyurdu.
Nöbetçi Eczane Hizmetleri değişiklik olmadan devam edecek.
Nöbetçi Eczane Hizmetleri değişiklik olmadan devam edecek.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 17- 24 Ocak tarihleri arasında nöbetçi eczane hizmetlerinin ada geneli tüm bölgelerde hiçbir değişiklik olmadan devam edeceğini duyurdu.