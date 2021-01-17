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NÖBETÇİ ECZANE HİZMETLERİ DEĞİŞİKLİK OLMADAN DEVAM EDECEK

Nöbetçi Eczane Hizmetleri değişiklik olmadan devam edecek.

17 Ocak 2021 Pazar 11:16
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NÖBETÇİ ECZANE HİZMETLERİ DEĞİŞİKLİK OLMADAN DEVAM EDECEK

Nöbetçi Eczane Hizmetleri değişiklik olmadan devam edecek.


Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 17- 24 Ocak tarihleri arasında nöbetçi eczane hizmetlerinin ada geneli tüm bölgelerde hiçbir değişiklik olmadan devam edeceğini duyurdu.

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