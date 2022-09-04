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Nöbetçi eczaneler / 04 Eylül 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

04 Eylül 2022 Pazar 09:14
73 Okunma
Nöbetçi eczaneler / 04 Eylül 2022


Lefkoşa bölgesi:

ARASTA ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

SABİHA BULDUK ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 65

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

ÜLKER POZAN ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

Girne bölgesi:

AYDIN ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

ÖMRÜM ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

Mağusa bölgesi:

AYBENK ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

UZAY ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

Güzelyurt bölgesi:

NİLGÜN ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad.Güzelyurt

Lefke bölgesi:

ULUS ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

Üst Mesarya bölgesi:

MELİZ ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

Alt Mesarya bölgesi:

VADİLİ ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İskele bölgesi:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

Karpaz bölgesi:

GÜRSEL ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

04.09.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Eczaneler
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