Nöbetçi Eczaneler / 09 Haziran 2020

LEFKOŞA
CANEŞ ECZ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa
0392 225 52 20
AYŞE KAPTAN ECZ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü / Lefkoşa
03922274596
17:30-00:00
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan / Lefkoşa
03922233483
GİRNE
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum / Girne
03928152585
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu / Girne
03928224142
GAZİMAĞUSA
MAĞUSA ECZANESİ
LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa
03923651920
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa
05488422795
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt
03927143847
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke
0392 727 76 46