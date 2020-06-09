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Nöbetçi Eczaneler / 09 Haziran 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler.

09 Haziran 2020 Salı 10:17
458 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 09 Haziran 2020

LEFKOŞA

CANEŞ ECZ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa

 0392 225 52 20

AYŞE KAPTAN ECZ

 50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü / Lefkoşa

 03922274596

 17:30-00:00

KERMİYA ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan / Lefkoşa

 03922233483

GİRNE

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum / Girne

 03928152585

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu / Girne

 03928224142

GAZİMAĞUSA

MAĞUSA ECZANESİ

 LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa

 03923651920

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa

 05488422795

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143847

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

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