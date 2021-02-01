Nöbetçi Eczaneler / 1 Şubat 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
LEFKOŞA:
İYİGÜN ECZANESİ
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 25 71
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
03923300830
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NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922281478
GİRNE:
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )
0392 815 73 50
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BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne
03928150032
GAZİMAĞUSA:
AYBENK ECZANESİ
GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI
03923651011
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ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
3301 720
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291