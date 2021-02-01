Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...
"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"
"Seninle işim bitmedi, senin kanın...
Silahını çekti, dehşet saçtı
Silahını çekti, dehşet saçtı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet

Nöbetçi Eczaneler / 1 Şubat 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:03
509 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 1 Şubat 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

LEFKOŞA:

İYİGÜN ECZANESİ

 Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 25 71

 ***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

 03923300830

***

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922281478

GİRNE:

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )

 0392 815 73 50

***

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

 03928150032

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

 GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

 03923651011

***

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

 03923663846

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 0392 714 21 93

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

 3301 720

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SİBER: “BİR SEFERBERLİK RUHU YARATILMALIDIR”
SİBER: “BİR SEFERBERLİK RUHU YARATILMALIDIR”
SOYER: “EKONOMİK ALANDA DA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR”
SOYER: “EKONOMİK ALANDA DA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR”
ÇAVUŞOĞLU: “TÜM ZARARLAR TELAFİ EDİLECEKTİR ”
ÇAVUŞOĞLU: “TÜM ZARARLAR TELAFİ EDİLECEKTİR ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim