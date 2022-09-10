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Nöbetçi eczaneler / 10 Eylül 2022

Nöbetçi eczane listesi...

10 Eylül 2022 Cumartesi 17:55
26 Okunma
Nöbetçi eczaneler / 10 Eylül 2022


LEFKOŞA BÖLGESİ

SÖZÜÖZ ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht.Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt.NO:1 Dük.2 Küçük Kaymaklı

İ

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 868 09 01

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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