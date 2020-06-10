Nöbetçi Eczaneler / 10 Haziran 2020

LEFKOŞA
SERKAN KERVAN ECZ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 225 80 91
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani / Lefkoşa
03922279270
OBA ECZANESİ
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA / Lefkoşa
03922237101
GAZİMAĞUSA
AYBENK ECZANESİ
GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI / Gazimağusa
03923651011
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923654735
GİRNE
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne
03928158118
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
03928213434
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt
03927147052
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470