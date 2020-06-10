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Nöbetçi Eczaneler / 10 Haziran 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler.

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:49
534 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 10 Haziran 2020

LEFKOŞA

SERKAN KERVAN ECZ

 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 225 80 91

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

 Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani / Lefkoşa

 03922279270

OBA ECZANESİ

 GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922237101

GAZİMAĞUSA

AYBENK ECZANESİ

 GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI / Gazimağusa

 03923651011

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923654735

GİRNE

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne

 03928158118

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 03928213434

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927147052

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

Son Güncelleme: 10.06.2020 09:07
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