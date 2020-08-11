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Nöbetçi Eczaneler / 11 Ağustos 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczanelerin Listesi...

11 Ağustos 2020 Salı 08:56
629 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 11 Ağustos 2020

LEFKOŞA:

ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 03922232131

***

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

 ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY LEFKOŞA

 03922284600

***

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

 03922272064

GİRNE:

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0548 851 11 50

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

GAZİMAĞUSA:

ÖZGE KALE ECZANESİ

 China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa

 03923668866

***

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 03923656519

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 0392 714 23 16

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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