Nöbetçi Eczaneler / 12 Ekim 2020

LEFKOŞA:
ERSAĞ ECZANESİ
Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa
03922236217
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İYİGÜN ECZANESİ
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 25 71
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
03923300830
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GİRNE:
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
03928157350
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EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
05338701946
GAZİMAĞUSA:
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
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ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa
0392 366 47 47
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500