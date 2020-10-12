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Nöbetçi Eczaneler / 12 Ekim 2020

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:11
687 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 12 Ekim 2020

LEFKOŞA:

ERSAĞ ECZANESİ

 Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa

 03922236217

***

İYİGÜN ECZANESİ

 Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 25 71

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

 03923300830

***

GİRNE:

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

 03928157350

 ***

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 05338701946

GAZİMAĞUSA:

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

***

ASLI EREN ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa

 0392 366 47 47

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 0392 714 23 16

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

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