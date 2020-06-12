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Nöbetçi Eczaneler / 12 Haziran 2020

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi.

12 Haziran 2020 Cuma 10:34
610 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 12 Haziran 2020

LEFKOŞA:

PAPATYAM ECZANESİ

 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 03922282330

***

ÖZERÇAL ECZANESİ

 Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa

 03922239731

 ***

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

 0392 227 61 81

GİRNE:

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 03928222287

***

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)

 03928160543

GAZİMAĞUSA:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

 03923656060

***

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 03923662928

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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