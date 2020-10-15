Nöbetçi Eczaneler / 15 Ekim 2020

LEFKOŞA:
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
0392 227 61 81
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ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
03922288956
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ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
03922232131
GİRNE:
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Dükkan:2, Girne Merkez (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı.)
03928150188
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RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
0392 815 34 96
GAZİMAĞUSA:
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa
03923656922
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BARIŞER ECZANESİ
MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA
03923656040
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240