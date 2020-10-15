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Nöbetçi Eczaneler / 15 Ekim 2020

Ülke Genelinde Eczaneler Listesi...

15 Ekim 2020 Perşembe 09:50
639 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 15 Ekim 2020

LEFKOŞA:

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

 0392 227 61 81

***

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa

 03922288956

 ***

ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 03922232131

GİRNE:

ADAŞEHİR ECZANESİ

 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Dükkan:2, Girne Merkez (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı.)

 03928150188

 ***

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

 0392 815 34 96

GAZİMAĞUSA:

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

 03923656922

 ***

BARIŞER ECZANESİ

 MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA

 03923656040

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

 İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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