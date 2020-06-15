Nöbetçi Eczaneler / 15 Haziran 2020

LEFKOŞA
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı / Lefkoşa
0392 228 25 72
EMEL ATAÇAĞ ECZ
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli / Lefkoşa
03922234604
BİRGÜN ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922252412
GAZİMAĞUSA
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa
03923660353
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923661909
GİRNE
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu / Girne
03928152150
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne
0392 822 38 85
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt
03927141190
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470