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Nöbetçi Eczaneler / 15 Haziran 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:18
565 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 15 Haziran 2020

LEFKOŞA

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı / Lefkoşa

 0392 228 25 72

EMEL ATAÇAĞ ECZ

 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli / Lefkoşa

 03922234604

BİRGÜN ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922252412

GAZİMAĞUSA

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa

 03923660353

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923661909

GİRNE

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu / Girne

 03928152150

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne

 0392 822 38 85

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

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