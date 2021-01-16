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Nöbetçi Eczaneler - 16 Ocak 2021

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi...

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
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Nöbetçi Eczaneler - 16 Ocak 2021

LEFKOŞA:

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa

 03922288956

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ

 03922231210

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

 03922273924

GİRNE:

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

 03928150032

***

RIZKI II ECZANESİ

 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 03928245606

GAZİMAĞUSA:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 03923656939

***

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa

 03923652424

GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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