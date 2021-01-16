Nöbetçi Eczaneler - 16 Ocak 2021

LEFKOŞA:
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
03922288956
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ
03922231210
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SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)
03922273924
GİRNE:
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne
03928150032
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RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
03928245606
GAZİMAĞUSA:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
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ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa
03923652424
GÜZELYURT:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240