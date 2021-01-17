Nöbetçi Eczaneler / 17 Ocak 2021

LEFKOŞA
HAZAL REİS ECZANESİ
Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi
0392 228 65 05
İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
03922280040
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
03922233483
GİRNE
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu
05338627656
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)
03928154043
GAZİMAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
03923648494
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI
0392 365 68 20
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı
0392 330 17 20
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE
0392 373 33 60
ALT MESARYA
TURAN CEYDA ECZANESİ
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya
0392 236 83 80
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele
0392 374 51 70
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12