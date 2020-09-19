Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
16 ayrı bankaya ait kredi kartları çıktı
16 ayrı bankaya ait kredi...

Nöbetçi Eczaneler / 19 Eylül 2020

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi

19 Eylül 2020 Cumartesi 09:34
588 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 19 Eylül 2020

LEFKOŞA:

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

 ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY LEFKOŞA

 03922284600

 ***

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

 03922280508

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa

 03922239340

GİRNE:

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne

 05338423637

***

MELİZ 2 ECZANESİ

 Ordu Pazarı Karşısı Girne

 8156 566

GAZİMAĞUSA:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa

 03923656838

 ***

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

 03923656922

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 0392 714 32 52

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Durumu / 19 Eylül 2020
Hava Durumu / 19 Eylül 2020
Uzmanları toplayın, çöküşün tedbirlerini saptayın ve çözün!
Uzmanları toplayın, çöküşün tedbirlerini saptayın ve çözün!
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 19 Eylül 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 19 Eylül 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim