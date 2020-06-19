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Nöbetçi Eczaneler / 19 Haziran 2020

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi...

19 Haziran 2020 Cuma 09:13
687 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 19 Haziran 2020

LEFKOŞA:

BALIN ECZANESİ

 Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

 0392 223 18 13

 ***

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

 ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR - POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ GEÇİCE KÖŞE BAŞI JOHNNY ROCKETS YANI LEFKOŞA

 03922271457

 ***

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

 03922276695

GİRNE:

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

 03928150032

***

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

 05428760660

GAZİMAĞUSA:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 03923654240

***

İÇTEN ECZANESİ

 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa

 03923652200

GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121

 03927144640

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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